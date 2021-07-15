من حالة الفوضى وانهيار الليرة في لبنان بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وتحذير الخارجية الأمريكية من نهج "يهدد استقرار" مصر، وتعطيل فيسبوك هجمات قراصنة إيرانيين ضد عسكريين غربيين، وإجبار مهاجرات على الجنس مقابل الماء في ليبيا.. وصولا إلى فيضانات ألمانيا الكارثية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "استهداف" السلطات المصرية للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان "يهدد استقرار ومصر وازدهارها"، وذلك بعد إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها عطلت مجموعة من المتسللين الإيرانيين الذين أنشأوا ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلوا روابط خبيثة مستهدفة إلى الضحايا في محاولة للتجسس على مقاولي وزارات الدفاع الغربيين والعسكريين. يبدو أن الحملة لها صلات بالحكومة الإيرانية.
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، إنها رصدت أدلة جديدة على انتهاكات مروّعة - من بينها العنف الجنسي - ضد المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، بعد فشل محاولتهم عبور البحر المتوسط.