توب 5: اعتقال قتلة هشام الهاشمي.. ومشاهد درامية من فيضانات أوروبا

من الكشف عن قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وقرار بالسماح بفتح المحلات خلال أوقات الصلاة بالسعودية، واشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ومشاهد درامية من فيضانات أوروبا، وصولا إلى رسالة السيسي إلى المصريين عن أزمة "سد النهضة"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كانت جهود الإنقاذ جارية على نطاق واسع بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ قرن في حدوث فيضانات مفاجئة دمرت أجزاء من أوروبا الغربية، مخلفة العشرات من القتلى والعديد غيرهم في عداد المفقودين.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده أكدت للسودان وإثيوبيا أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه، وطمأن المصريين قائلا: "عيشوا حياتكم... وبلاش هري".