توب 5: اعتقال قتلة هشام الهاشمي.. ومشاهد درامية من فيضانات أوروبا

من الكشف عن قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وقرار بالسماح بفتح المحلات خلال أوقات الصلاة بالسعودية، واشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ومشاهد درامية من فيضانات أوروبا، وصولا إلى رسالة السيسي إلى المصريين عن أزمة "سد النهضة"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد الكشف عن قتلته.. تفاصيل مثيرة لاغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن السلطات العراقية ألقت القبض على من قتلوا الباحث هشام الهاشمي الخبير في شؤون الأمن والجماعات المسلحة.



رسميًا: السماح بفتح المحلات خلال أوقات الصلاة بالسعودية.. وموجة من الجدل بشأن القرار

أصدرت السلطات السعودية تعميمًا رسميًا باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، بعد فترة ممتدة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول احتمالية تطبيق القرار.



اشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني في طرابلس.. وإصابة 10 جنود

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إصابة عشرة جنود لبنانيين أُصيبوا في اشتباكات مع محتجين في منطقة جبل محسن شمال مدينة طرابلس.



فيضانات أوروبا.. مشاهد درامية لعمليات إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل

كانت جهود الإنقاذ جارية على نطاق واسع بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ قرن في حدوث فيضانات مفاجئة دمرت أجزاء من أوروبا الغربية، مخلفة العشرات من القتلى والعديد غيرهم في عداد المفقودين.



السيسي للمصريين عن أزمة "سد النهضة": هذا سبب تحركنا في مجلس الأمن.. عيشوا حياتكم وبلاش هري

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده أكدت للسودان وإثيوبيا أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه، وطمأن المصريين قائلا: "عيشوا حياتكم... وبلاش هري".