توب 5.. بيزوس يعود من الفضاء.. وقرار جديد في السعودية بشان المقيمين

من قدوم مركبة بيزوس من الفضاء، وتتمديد السعودية لإقامات وتأشيرات المقيمين الموجودين في خارج البلاد، وتأكيد رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية أن من يهاجم إسرائيل من البر أو البحر أو الجو أو حتى عبرالفضاء السيبراني يجب أن يتوقع الرد المناسب، واللحظات الأولى لانطلاق مركبة جيف بيزوس وفريقه إلى الفضاء، وصولا إلى نشر اللاعب الفرنسي بوغبا صورة تجمعه بزوجته وهي ترتدي الحجاب… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حطت مركبة الفضاء الخاصة برجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس، الثلاثاء، على الأرض مجددا في ولاية تكساس بعد رحلة سياحية في الفضاء

بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قررت المملكة تمديد إقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج البلاد في الدول التي تم تعليق السفر إليها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، الثلاثاء

أكد رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، تامير هايمان، أن من يهاجم إسرائيل من البر أو البحر أو الجو أو حتى عبرالفضاء السيبراني يجب أن يتوقع الرد المناسب من الجيش الإسرائيلي

تم إحكام إغلاق باب الصعود إلى مركبة "نيو شيبرد" وعلى متنها جيف بيزوس وشقيقه مارك بيزوس والطيار والي فونك البالغة من العمر 82 عامًا وأوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عامًا، في رحلة من المتوقع أن تستغرق حوالي 11 دقيقة من الإقلاع إلى الهبوط.

نشر اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، صورة تجمعه بزوجته، عارضة الأزياء البوليفية، زولاي بوغبا أو ماريا زولاي، وهي ترتدي الحجاب، ووجه التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الأضحى