من سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتراف دولي بـ"قبرص التركية"، إلى منح ريال مدريد الوافد الجديد، مدافعه النمساوي ديفيد ألابا، رقم القائد سيرجيو راموس، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أردوغان يسعى لاعتراف دولي بـ"قبرص التركية".. ومقاتلاته ترسم الهلال والنجمة في سمائها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستسعى للحصول على اعتراف واسع حول العالم بدولة "قبرص التركية" بأسرع وقت ممكن، في حين نفذت المقاتلات التركية عروضا عسكرية فوق الجزء التركي من جزيرة قبرص.



تغريدة عن الحوثيين تشعل سجالا بين ضاحي خلفان وكاتبة سعودية

أشعلت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، سجالا بينه وبين الكاتبة السعودية، وفاء الرشيد، الأربعاء، بسبب وصفه بعض الحوثيين المدنيين بـ"الإخوة".



جنوب السودان.. 10 سنوات من الاستقلال والعنف والمرض والاحتياج

في 9 يوليو 2021، احتفلت جمهورية جنوب السودان بالذكرى الـ10 لاستقلالها. المعلم الهام يشوبه أيضًا الإرث الدموي في عقده الأول، بما في ذلك الحرب الأهلية التي استمرت 5 سنوات.



شاهد فيضانات هائلة تغمر محطات المترو وتحاصر ركابها في الصين

شهدت مدينة تشنغتشو، الواقعة في وسط الصين، مستوى قياسيًا من الأمطار التي تسببت في فيضانات كبيرة وتشريد الآلاف من الأشخاص.



ريال مدريد يمنح الوافد الجديد رقم القائد سيرجيو راموس

منح ريال مدريد الإسباني مدافعه النمساوي الجديد، ديفيد ألابا، الرقم "4" والذي كان يحمله قائد الفريق الملكي السابق، سيرخيو راموس.