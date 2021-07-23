توب 5: افتتاح أولمبياد طوكيو.. ورفع أسعار البنزين في مصر

من انطلاق فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 رسميًا، ورفع أسعار البنزين في مصر، ودعوة المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إيران لحل أزمة المياه بدلا من سحق الاحتجاجات، وتحذير من أن نظام إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار التام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة خوزستان، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة النطاق لسحق الاحتجاجات.