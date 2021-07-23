توب 5: افتتاح أولمبياد طوكيو.. ورفع أسعار البنزين في مصر

من انطلاق فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 رسميًا، ورفع أسعار البنزين في مصر، ودعوة المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إيران لحل أزمة المياه بدلا من سحق الاحتجاجات، وتحذير من أن نظام إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار التام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد.. حفل الألعاب النارية في افتتاح أولمبياد طوكيو

تم الإعلان عن بدء حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 بعروض من الألعاب النارية على الواجهة الخارجية للأستاد الرئيسي يوم الجمعة. وتستمر منافسات الأولمبياد حتى 22 أغسطس/ آب المقبل.



مصر.. رفع سعر البنزين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.. إليكم الأسعار

أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الأسعار الربع سنوية الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، الـ23 من يوليو الجاري.



المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إيران لحل أزمة المياه بدلا من سحق الاحتجاجات

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه في محافظة خوزستان، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة النطاق لسحق الاحتجاجات.



الأمم المتحدة تحذر: نظام إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار التام

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن شبكة إمدادات المياه في لبنان على وشك الانهيار التام، حيث يتعرض أكثر من 71% من سكان البلاد لخطر فقدان الوصول إلى المياه.



العاهل الأردني يلتقي بيلوسي: روح جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين برئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.