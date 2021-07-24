من اتفاق العراق لبيع لبنان مليون طن من النفط، وتصريحات ضاحي خلفان عن سياسة قطر بالتعاون مع إيران، واتهام طالبان بقتل موظفين في قندهار، ووداع أصغر لاعبة أولمبية السورية هند ظاظا للأولمبياد، وصولا إلى فوز تونس بأول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وقع العراق، السبت، اتفاقا لبيع لبنان مليون طن من النفط بالسعر العالمي "على أن يكون السداد بالخدمات والسلع"، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، أن سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا أنه يؤيد أن يتعاون مع طهران وإسرائيل

قال متحدث باسم شرطة قندهار، الجمعة، إن مسلحي حركة طالبان زاروا منازل مدنية في سبين بولداك (جنوب أفغانستان) خلال الليل بحثا عن موظفين حكوميين لقتلهم.

ودعت اللاعبة السورية الشابة، هند ظاظا، 12 عاما، أولمبياد طوكيو، السبت، بعد خسارة مباراتها الأولى في المنافسات لكنها سجلت رقما تاريخيا لنفسها حين أصبحت أصغر مشاركة في النسخة الحالية من الأولمبياد، وقد أثار خروجها ردود فعل واسعة عبر مواقع الت

حصد لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي، السبت، أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020.