لقي ما لا يقل عن 136 شخصًا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، حسبما أعلنت السلطات السبت، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وغمر مناطق منخفضة، مما أدى إلى عزل مئات القرى.

وقال مسؤولون في حكومة الولاية إن 38 شخصًا على الأقل قُتلوا في تالية على بعد 180 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة المالية مومباي عندما دمر انهيار أرضي معظم القرية الصغيرة بالأرض.

تشمل حصيلة القتلى أيضًا 27 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من منطقة ساتارا في الـ 48 ساعة الماضية، وفقًا لما قاله ممثل عن إدارة الكوارث والإغاثة وإعادة التأهيل في الولاية، لشبكة CNN.