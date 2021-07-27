من تهديد السعودية بمنع السفر 3 سنوات لمن يزور الدول المحظورة، وحركة النهضة في تونس تصدر بيانا جديدا.. تحذير من التشفي ودعوة للتشاور مروراً باقتراح الحريري برفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية والحكومة في قضية مرفأ بيروت و منع نيابة أبوظبي التداول بقضية شخص قتل 3 من أفراد أسرته إلى باراك المتهم بحشد تأييد للإمارات يدفع بأنه "غير مذنب".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن عقوبة من يسافر إلى الدول المحظور السفر إليها من المملكة بسبب تفشي جائحة كورونا، ستكون المنع من السفر لمدة ثلاث سنوات.

وصفت حركة النهضة في تونس الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس بن سعيد بـ"الانقلاب على الدستور"، داعية إلى تكثيف التشاورات والحوار السياسي لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، وفقا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة الثلاثاء.

قدم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الثلاثاء، وكتلة المستقبل النيابية التي يترأسها، اقتراحا برفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية، ميشال عون، والأصول الخاصة بالمحاكمات بهدف التوصل إلى الحقيقة في "انفجار مرفأ بيروت".

أصدر محمد البلوشي، النائب العام بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، قرارا بمنع التداول بقضية شخص أقدم على قتل 3 من أفراد أسرته يشمل كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية او أشخاص حياديين.

دفع توم باراك، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "غير مذنب" في التهم الموجهة له فيما يتعلق بجمع الدعم للإمارات العربية المتحدة.