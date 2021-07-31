من رواية مسؤول أمني لـCNN تفاصيل التقييم الأولي للهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، وتصريحات الرئيس التونسي بأنه لن يتحول إلى ديكتاتور، وكاميرا CNN ترصد حرائق الغابات الهائلة في تركيا، وصولا إلى إحراز الرباع فارس إبراهيم حسونة أول ميدالية ذهبية لصالح قطر في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مسؤول أمني مطلع على التحقيق الأولي لشبكة CNN، السبت، إن طاقم سفينة ميرسير ستريت المملوكة لإسرائيل، سمع أصوات طائرات بدون طيار أعقبتها انفجارات في المياه.

أكد الرئيس التونسي قيس بن سعيد أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وحل فيها الحكومة وجمد مجلس النواب، تأتي ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات، إلا أنه وصف عزم "بعض القيادات" النزول إلى الشارع بانه "غي

رصدت كاميرا CNN حرائق الغابات الهائلة التي تندلع على الساحل الجنوبي لتركيا، حيث أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينما كافحت فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي تشتعل في الغابات منذ أيام.

حقق الرباع القطري الشاب فارس إبراهيم حسونة، السبت، أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية.

تشير التقارير الجديدة إلى أن متغير دلتا هو قابل للانتقال مثل جدري الماء، لكن اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من الأمراض الخطيرة.. إذًا، كيف تستجيب الدول؟ فيما يلي 10 أشياء تعلمناها حول السفر في ظل الجائحة هذا الأسبوع.