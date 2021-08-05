توب 5: إصابات كورونا تتجاوز 200 مليون.. ورئيسي يؤدي اليمين الدستورية

من تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 200 مليون حالة، إلى أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية أمام البرلمان، وتدخل وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضد سعد الجبري لحماية "أسرار استخباراتية"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الخميس، اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني لتولي السلطة، بحضور وفود أجنبية، ودعا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع دول الجوار.