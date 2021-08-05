توب 5: إصابات كورونا تتجاوز 200 مليون.. ورئيسي يؤدي اليمين الدستورية

من تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 200 مليون حالة، إلى أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية أمام البرلمان، وتدخل وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضد سعد الجبري لحماية "أسرار استخباراتية"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إصابات فيروس كورونا تتجاوز 200 مليون حالة حول العالم

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 200 مليون حالة على مستوى العالم.



رئيسي يؤدي اليمين الدستورية.. ويمد "يد الصداقة والأخوة" لدول الجوار

أدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الخميس، اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني لتولي السلطة، بحضور وفود أجنبية، ودعا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع دول الجوار.



وزارة العدل الأمريكية تتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد سعد الجبري لحماية "أسرار استخباراتية"

اتخذت وزارة العدل الأمريكية "خطوة نادرة للغاية" بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، من أجل "حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي".



بيل غيتس لـCNN: طلاقي من ميليندا مصدر حزن كبير.. وعلاقتي مع إبستاين خطأ فادح

تحدث مذيع CNN أندرسون كوبر إلى مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، عن طلاقه من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس، بعد 27 عامًا، وسأل غيتس عن صداقته مع جيفري إبستاين، التي وصفها غيتس بأنها "خطأ فادح".



حريق يسوّي بلدة أمريكية بالأرض ويقضي على أغلب معالمها

قضى حريق هائل على الكثير من مناطق بلدة غرينفيل في كاليفورنيا، حيث اجتاحها بسرعة مقلقة وعرّض حياة الأشخاص الذين لم يستجيبوا لأوامر الإخلاء للخطر.