توب 5: السودان سيسلم البشير للجنائية الدولية.. والغنوشي "مستعد للتضحية"

من تصريحات راشد الغنوشي عن استعداد حركة النهضة "للتضحية" لاستكمال مسار الديمقراطية في تونس، وإعلان حكومة السودان عزمها تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقتل 6 آلاف شخص منذ اجتياح طالبان لأفغانستان، وصولا على حديث ميسي لـCNN عن باريس سان جيرمان باعتباره "المكان المثالي" للفوز بـ"أبطال أوروبا" مرة أخرى.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

راشد الغنوشي: حركة النهضة "مستعدة للتضحية".. ومنفتحون على "مراجعة جذرية" لسياساتنا

قال راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسية، إن الحركة "مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي"، مُعربًا عن انفتاحها على "مراجعة جذرية" لسياساتها، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسانه.



حكومة السودان لـCNN: سنسلم عمر البشير ومسؤولين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال مجلس الوزراء السوداني، في بيان لشبكة CNN، إن السودان سيسلم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب مسؤولين آخرين مطلوبين بشأن نزاع دارفور.



سقوط سجن قندهار في قبضة طالبان.. و6 آلاف قتيل بأفغانستان منذ اجتياح الحركة

زعمت حركة طالبان أنها سيطرت على سجن قندهار، الأربعاء، بحسب تغريدة المتحدث باسم طالبان.



"أكبر اختراق في تاريخ الصناعة".. هاكرز يسرقون حوالي 600 مليون دولار من شبكة عملات مُشفرة

سرق متسللون حوالي 600 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة التمويل اللامركزية (Poly Network- بولي نتورك)، التي قالت إنها أكبر سرقة في تاريخ الصناعة.



ميسي لـCNN: باريس سان جيرمان "المكان المثالي" للفوز بـ"أبطال أوروبا" مرة أخرى

قال ليونيل ميسي في مقابلة مع مراسلة CNN أماندا ديفيز إن باريس سان جيرمان هو "المكان المثالي" بالنسبة له للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.