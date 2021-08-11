توب 5: السودان سيسلم البشير للجنائية الدولية.. والغنوشي "مستعد للتضحية"

من تصريحات راشد الغنوشي عن استعداد حركة النهضة "للتضحية" لاستكمال مسار الديمقراطية في تونس، وإعلان حكومة السودان عزمها تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقتل 6 آلاف شخص منذ اجتياح طالبان لأفغانستان، وصولا على حديث ميسي لـCNN عن باريس سان جيرمان باعتباره "المكان المثالي" للفوز بـ"أبطال أوروبا" مرة أخرى.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة التونسية، إن الحركة "مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديمقراطي"، مُعربًا عن انفتاحها على "مراجعة جذرية" لسياساتها، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسانه.