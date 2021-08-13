من سيطرة طالبان على نصف عواصم أقاليم أفغانستان واقترابها من كابول، والعقوبات الأمريكية على شبكة تهريب نفط داعمة لفيلق القدس الإيراني، وتمديد قطر استقبال الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين، وإعلان رئيس الجزائر ضبط 22 شخصًا مشتبه بهم في إشعال حرائق الغابات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وفقًا لتحليل لشبكة CNN، تسيطر حركة طالبان حاليًا على 17 من أصل 34 عاصمة إقليمية في أفغانستان - تم الاستيلاء عليها جميعًا في الأسبوع الماضي.

عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، "أفراد وكي متورطة في شبكة دولية لتهريب النفط تدعم فيلق القدس (التابع) لجهاز الحرس الثوري الإيراني"، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة.

أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تخصيص السودان 100 ألف هكتار (مليار متر مربع) من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

قررت اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى في قطر استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية خلال الأسبوع المقبل.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه بهم في إشعال حرائق الغابات التي طالت العديد من ولايات الجزائر، متهما "أياد إجرامية" بالوقوف وراء الحرائق.