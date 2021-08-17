من إعلان حركة طالبان عن ملامح حكم ما وصفتها بـ"الإمارة الإسلامية" بعد سيطرتها على أفغانستان، وعودة الملا عبدالغني برادر الشريك المؤسس لطالبان من قطر إلى أفغانستان للمرة الأولى من 20 عاما، إلى تقديم شركة فايزر بياناتها الأولية عن استخدام جرعة معززة من لقاحها ضد كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، عن ملامح حكم ما وصفها بـ"الإمارة الإسلامية"، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، بأن حركة طالبان ترسل "إشارات إيجابية"، بعد سيطرتها على أفغانستان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية رسمية.

كشف مصدر مطلع من حركة طالبان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، عن عودة الملا عبدالغني برادر، الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، إلى أفغانستان للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك" الإثنين عن أنهما قدما بيانات أولية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لدعم استخدام جرعة معززة من لقاح "كوفيد-19".

تتحول المملكة العربية السعودية تدريجيًا إلى وجهًة يقصدها العديد من السياح لزيارة مختلف المواقع التراثية والثقافية والحضارية بداخلها.



