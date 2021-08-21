من تقدم قوات أحمد مسعود شمال كابول وتكبد طالبان للخسائر، والحكومة اللبنانية تعلن "تسوية" لتخفيف تداعيات رفع أسعار المحروقات، ومصدر يكشف لـCNN تفاصيل ليلة سقوط كابول وما طلبته أمريكا وطالبان من غني، مرورًا بحسم مدرب يوفنتوس للجدل حول رحيل كريستيانو رونالدو، وصولا إلى نشر أنجلينا جولي رسالة من فتاة أفغانية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أفادت تقارير واردة من شمال أفغانستان أن معارضي حركة طالبان قد سيطروا على منطقة أخرى على الأقل في مقاطعة بغلان، بالقرب من وادي بنجشير، فيما أقرت طالبان بخسائر في الاشتباكات.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن وقف حاكم مصرف لبنان دعم المحروقات فاقم أزمة في بلاده، التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، "تسوية" لتخفيف الأعباء المرتبطة بقرار رياض سلامة.

قدم مسؤول كبير سابق في حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف غني لـCNN للمرة الأولى روايته المفصلة لما حدث ليلة سقوط كابول، وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة وما طلبته أمريكا وطالبان من غني.

قال ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن كريستيانو رونالدو "لم يرغب أبدًا في مغادرة يوفنتوس".

انضمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي شخصية مشهورة ليس لها وجود عام على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن قررت الانضمام إلى انستغرام، مستخدمة المنصة للفت الانتباه إلى الوضع في أفغانستان.