من دعوة قائد "تحالف الشمال" في أفغانستان أحمد مسعود إلى طالبان للتفاوض حول حكومة شاملة وتهديده بمقاومة أي نظام شمولي، إلى منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة للقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد زعيم "تحالف الشمال" في أفغانستان أحمد مسعود أن على حركة طالبان التفاوض بشأن حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيقاوم أي نظام شمولي في كابول.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الاثنين، موافقتها الكاملة على لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.

أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر "تويتر" تعميماً لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن بعض التغييرات التي ستسري بدءاً من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2021، ومنها السماح بالمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن نادي ليفربول رفض طلب انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما طلب الاتحاد المصري استثناءً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).