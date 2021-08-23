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سلطنة عُمان تسمح بدخول حاملي شهادات لقاح فيروس كورونا بدءاً من 1 سبتمبر

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر "تويتر" تعميماً لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلاد بشأن بعض التغييرات التي ستسري بدءاً من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2021، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

ويجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

ويُعفى القادمون إلى السلطنة من عمر 18 عاماً وأدنى من شرط تلقي اللقاح، وشرط الخضوع لفحص "PCR".

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وقررت السلطنة أيضاً إنهاء العمل بقائمة الدول التي يُحظّر على القادمين منها دخول أراضي البلاد.

ويُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين الذين يُبرزون شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية.

وستُطبَّق هذه الإجراءات بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت السلطنة.

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