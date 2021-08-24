توب 5: الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب.. ومدير CIA يلتقي برادر في كابول

من إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، إلى لقاء وليام بيرنز مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) مع القيادي بحركة طالبان عبدالغني برادر في كابول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

أكد مصدران أمريكيان مطلعان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز التقى وجها لوجه مع قيادي حركة طالبان عبدالغني برادر في كابول يوم الاثنين.

مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، يُصحح تنبؤه السابق بموعد السيطرة على فيروس كورونا، إذ أخبر مذيع CNN، أندرسون كوبر، أنه إذا تلقى غالبية الأمريكيين اللقاح، يمكن لأمريكا السيطرة على فيروس كوفيد-19 بحلول ربيع عام 2022.

تحقق الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في حوادث يسببها استخدام نظام القيادة الآلي في سيارات تسلا. فيما أكدت شركة تسلا أن اللوم يقع على عاتق السائقين فقط.

هل تحلم بقضاء عطلة استجمامية في مكان ريفي بحت، وبعيد عن صخب المدينة وضجيجها؟ قد يكون "كوخ الأحلام" هو المكان الذي تبحث عنه في السعودية، وتحديدًا بمحافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير.













