توب 5: هجمات محتملة لداعش على مطار كابول.. وهدم قصر أندراوس في مصر

من تصريحات مسؤول بالبنتاغون لـCNN بشأن معلومات استخباراتية عن مساع داعش لمهاجمة مطار كابول، ومغنية أفغانية تتحدث عن لحظات عصيبة عند عبورها نقاط تفتيش طالبان، والمغرب يرد على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه، وأمير قطر يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، وصولا إلى الجدل حول هدم قصر أندراوس التاريخي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤول بالبنتاغون يكشف لـCNN معلومات استخباراتية عن مساع داعش الجدية لمهاجمة حشود مطار كابول

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار حامد كرزاي الدولي في كابول قد ازدادت بناءً على "تهديد محدد للغاية" من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

مغنية أفغانية تروي لحظة عبورها نقاط تفتيش طالبان وقت فرارها: "اعتقدت أنها نهايتي"

تشارك نجمة البوب الأفغانية، أريانا سعيد، قصتها المروعة للفرار من أفغانستان مع خطيبها حسيب سيد، قبل سيطرة طالبان على البلاد على الفور.

المغرب يرد على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه

ردت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها واصفة ذلك بـ"القرار غير المبرر".

أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلالها متانة العلاقات بين البلدين.

124 عامًا من الجدل.. هدم قصر أندراوس التاريخي يثير ضجة في مصر

كتبت محافظة الأقصر مشهد النهاية لقصر توفيق باشا أندراوس المطل على نهر النيل بمدينة الأقصر، جنوب العاصمة القاهرة، بالبدء في هدم القصر الشهير لحجبه بانوراما معبد الأقصر من الجانب الغربي.