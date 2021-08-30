توب 5.. أوروبا ترفع أمريكا عن الدول الآمنة.. وداعش يتبنى تفجير كابول

من كشف إيران عن سير المفاوضات مع السعودية، وتبني داعش ـ خراسان استهداف مطار كابول بصواريخ، ورفع الاتحاد الأوروبي لاسم أمريكا من قائمة الدول الآمنة للسفر، وصولا إلى الاجتماع الأول من نوعه منذ 10 أعوام بين غانتس ومحمود عباس… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن المفاوضات بين بلاده والسعودية لم تتقدم عما كانت عليه سابقا

أعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن محاولة الهجوم الصاروخي على مطار كابول الإثنين، وذلك في بيان مقتضب له

قرر الاتحاد الأوروبي رفع اسم الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول التي يعتبر السفر منها آمنا، الإثنين

استخدمت سيارة مدنية على ما يبدو في عملية استهداف مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين، حيث أطلقت 5 صواريخ صوب المطار.

اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس في رام الله، في لقاء بعتبر الأول من نوعه منذ 10 سنوات.