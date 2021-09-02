توب 5: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أيدا في أمريكا.. وجهود لتشغيل مطار كابول

من ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أيدا شمال شرق الولايات المتحدة، وتدافع مميت على الحدود مع باكستان خلال محاولة الآلاف الفرار من أفغانستان، ووزير خارجية قطر يأمل في "أنباء سارة" بشأن إعادة تشغيل مطار كابول، وقمة ثلاثية في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية، وصولا إلى "جريمة تيماء" التي هزت الكويت... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إعصار أيدا.. مقتل 15 على الأقل شمال شرق الولايات المتحدة وسط أمطار غير مسبوقة

قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، في أعقاب الفيضانات الناجمة عن إعصار أيدا.



تدافع مميت عند المعبر الحدودي مع باكستان خلال محاولة الآلاف الفرار من أفغانستان

قُتل شخص واحد على الأقل في أعقاب تدافع عند معبر حدودي بين أفغانستان وباكستان يوم الأربعاء، وفقًا لشهود تحدثوا إلى شبكة CNN.



وزير خارجية قطر: نأمل في "أنباء سارة" بشأن إعادة تشغيل مطار كابول في أقرب وقت

قال وزير الخارجية القطري، الخميس، إنه لا يزال يأمل في أن تكون هناك "بعض الأخبار السارة" بشأن إعادة افتتاح مطار كابول خلال الأيام المقبلة، مُضيفًا أن الحكومة القطرية تسعى في تعاملها مع كل من طالبان والشركاء الأجانب لضمان عمل المطار "في أقرب وقت ممكن".



السيسي يستقبل الملك عبدالله ومحمود عباس.. وقمة ثلاثية في القاهرة

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، كلا من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس في القاهرة قبيل عقد ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.



جريمة تيماء.. شاب يقتل شقيقته في الكويت عندما طالبته الشرطة بالتأكد من أنها قيد الحياة

أثار مقتل فتاة كويتية على يد شقيقها موجة من التعليقات المستاءة من الحادثة، التي عُرفت عبر الشبكات الاجتماعية باسم "جريمة تيماء" نسبة إلى المنطقة الواقعة غرب البلاد.