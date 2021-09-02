توب 5: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أيدا في أمريكا.. وجهود لتشغيل مطار كابول

من ارتفاع حصيلة قتلى إعصار أيدا شمال شرق الولايات المتحدة، وتدافع مميت على الحدود مع باكستان خلال محاولة الآلاف الفرار من أفغانستان، ووزير خارجية قطر يأمل في "أنباء سارة" بشأن إعادة تشغيل مطار كابول، وقمة ثلاثية في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية، وصولا إلى "جريمة تيماء" التي هزت الكويت... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال وزير الخارجية القطري، الخميس، إنه لا يزال يأمل في أن تكون هناك "بعض الأخبار السارة" بشأن إعادة افتتاح مطار كابول خلال الأيام المقبلة، مُضيفًا أن الحكومة القطرية تسعى في تعاملها مع كل من طالبان والشركاء الأجانب لضمان عمل المطار "في أقرب وقت ممكن".
استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، كلا من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس في القاهرة قبيل عقد ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.