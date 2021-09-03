توب 5: اشتباكات عنيفة بين طالبان وأحمد مسعود في بنجشير.. وهجوم نيوزلندا

من كشف رئيس وزراء نيوزيلندا هوية منفذ الهجوم الإرهابي، والاشتباكات العنيفة بين طالبان وقوات أحمد مسعود في وادي بنجشير، ووصول مسؤولين قطريين إلى كابول للتباحث مع طالبان، وإطلاق صاروخ سوري في تجاه إسرائيل، وصولا إلى اعتماد الشيخ محمد بن راشد تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية بالإمارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشفت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا اردن، أن منفذ الهجوم على مجمع تجاري في أوكلاند يحمل الجنسية السريلانكية وأنه كان مؤيدا "بصورة واضحة" لأيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".