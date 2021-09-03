توب 5: اشتباكات عنيفة بين طالبان وأحمد مسعود في بنجشير.. وهجوم نيوزلندا

من كشف رئيس وزراء نيوزيلندا هوية منفذ الهجوم الإرهابي، والاشتباكات العنيفة بين طالبان وقوات أحمد مسعود في وادي بنجشير، ووصول مسؤولين قطريين إلى كابول للتباحث مع طالبان، وإطلاق صاروخ سوري في تجاه إسرائيل، وصولا إلى اعتماد الشيخ محمد بن راشد تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية بالإمارات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هجوم نيوزلندا.. رئيسة الوزراء تكشف جنسية المهاجم وانتمائه

كشفت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا اردن، أن منفذ الهجوم على مجمع تجاري في أوكلاند يحمل الجنسية السريلانكية وأنه كان مؤيدا "بصورة واضحة" لأيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".



أفغانستان.. اشتباكات عنيفة بين طالبان وقوات تحالف الشمال لأحمد مسعود في وادي بنجشير

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الخميس حول وادي بنجشير (بانشير) شمال أفغانستان بين مقاتلي طالبان وجماعة مناهضة لطالبان، بحسب مصدر داخل الحركة.



مصدر مطلع لـCNN: طائرة قطرية ثالثة تهبط في كابول لبحث نقل السلطة لطالبان وإعادة فتح المطار

هبطت طائرة قطرية ثالثة تقل المبعوث القطري الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أفاد مصدر قطري مطلع على الوضع لشبكة CNN.



إسرائيل: صاروخ مضاد للطائرات تم إطلاقه من سوريا.. وأفيخاي أدرعي يوضح مصيره

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، تم إطلاقه من سوريا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.



محمد بن راشد يعتمد تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية بالإمارات.. و90 يومًا مهلة للأسوأ لـ"تعديل المسار"

اعتمد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، وأمهل أسوأها 90 يومًا "لتعديل مسارها".