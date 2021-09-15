من إرسال اليونان منظومة باتريوت إلى السعودية، وما كشفه تحقيق CNN في مزاعم البنتاغون عن ضرب "هدف مشروع" في آخر غارة بأفغانستان، ولكوريتان يتبادلان تجارب متزامنة للصواريخ البالستية، واعتذار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن فشل التحقيق في اعتداءات لاري نصار الجنسية، وصولا إلى إجراءات إكسبو 2020 دبي لضمان تجربة آمنة للزوار... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اليونان ترسل منظومة باتريوت إلى السعودية على سبيل الإعارة

أعلنت رئيس هيئة الأركان اليونانية، كونستيندينوس فلوروس، إرسال بلاده منظومة صواريخ باتريوت إلى السعودية، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة ومناطق بالشرق الأوسط.

البنتاغون تزعم ضرب "هدف مشروع" في آخر غارة بأفغانستان .. ما الذي كشفه تحقيق CNN؟

على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت CNN تحقق في الضربة الأخيرة للجيش الأمريكي بطائرة بدون طيار (درون) على سيارة في كابول بأفغانستان قبل ساعات فقط من انسحاب القوات الأمريكية. يزعم الجيش الأمريكي أنهم أصابوا هدفًا إرهابيًا مشروعًا، لكن تحقيق CNN يثير بعض الأسئلة الجادة حول روايات الحكومة الأمريكية لما حدث في ذلك اليوم. يجب أن يدرك المشاهدون أن التقرير يحتوي على لقطات قد تصعب مشاهدتها.

الكوريتان يتبادلان تجارب الصواريخ البالستية بفارق 3 ساعات فقط.. ماذا يحدث؟

أطلقت كوريا الجنوبية صاروخ باليستي من غواصة، الأربعاء، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة، بعد أقل من ثلاث ساعات من إطلاق جارتها الشمالية صاروخين باليستيين نحو البحر.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتذر عن فشل التحقيق في اعتداءات لاري نصار الجنسية

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه "آسف بشدة" لجميع النساء والرياضيات اللواتي لم يتم التحقيق بدقة من قبل الوكالة في شكاوهن بشأن الاعتداء الجنسي على يد طبيب فريق الجمباز الأمريكي لاري نصار.

ما هي الإجراءات التي سيعتمدها إكسبو 2020 دبي لضمان تجربة آمنة للزوار؟

كشف منظمو إكسبو 2020 دبي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة، لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.