من إعدام الحوثيين 9 أشخاص رميًا بالرصاص في ميدان بصنعاء، وتصريحات متحدث طالبان لـCNN عن السماح للفتيات بمتابعة التعليم الثانوي، واستدعاء فرنسا سفيريها في أمريكا وأستراليا بسبب أزمة الغواصات النووية، وتحقيق يكشف تلاعبًا في بيانات البنك الدولي لصالح الصين والسعودية، وصولا إلى تعليق تركي آل الشيخ على وضع استثماراته في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعدمت جماعة الحوثي في اليمن 9 أشخاص، السبت، رميًا بالرصاص في ميدان عام وسط العاصمة صنعاء. وتتهم الجماعة هؤلاء بالتورط في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، في غارة جوية بالحديدة شنها التحالف في اليمن، في أبريل/ نيسان 2018.

نفت حركة طالبان مزاعم حول أنها لن تسمح للفتيات بمتابعة التعليم الثانوي، بعد أن دعت الأولاد من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر لاستئناف تعليمهم دون الفتيات، زاعمة أنها بحاجة إلى إنشاء "نظام نقل آمن" للطالبات قبل السماح لهن بالعودة.

قال السفير الفرنسي في أستراليا إنه "حزين للغاية لإجباره على المغادرة"، السبت، بعد أن استدعت فرنسا سفيريها من أستراليا والولايات المتحدة بشأن اتفاق أمني ثلاثي أدى إلى ألغاء صفقة شراء كانبرا غواصات من باريس.

قال البنك الدولي إنه سيتوقف عن نشر تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادي السنوي بعد أن توصل تحقيق مستقل إلى أن قادة البنوك مارسوا "ضغوطًا لا داعي لها" على الموظفين لتغيير البيانات لتضخيم تصنيفات الصين والمملكة العربية السعودية في تقرير عامي 2018 و2020.

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، السبت، أن صفحة استثماره في مصر طُويت وطلب عدم الزج باسمه في أي موضوع، وذلك بعد تصريح من رئيس نادي الزمالك قال فيه إن النادي كان يعيش على "فلوس تركي آل الشيخ"