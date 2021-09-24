توب 5: تقرير أممي يكشف عدد قتلى نزاع سوريا.. ودعوات للتظاهر في ليبيا

من تقرير للأمم المتحدة يكشف عدد القتلى المدنيين خلال النزاع في سوريا، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن استعداد بلاده العودة إلى المفاوضات النووية، ودعوات لمظاهرات ضد البرلمان في ليبيا، وحركة النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من "حكم فردي مطلق"، وصولا إلى أبرز ما ورد في مقابلة نجم تشيلسي لوكاكاو مع CNN... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
دعا روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية والإدارات الحكومية وهيئات كرة القدم إلى عقد اجتماع مشترك مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى حلول للتعامل مع العنصرية والتمييز في اللعبة.