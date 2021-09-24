توب 5: تقرير أممي يكشف عدد قتلى نزاع سوريا.. ودعوات للتظاهر في ليبيا

من تقرير للأمم المتحدة يكشف عدد القتلى المدنيين خلال النزاع في سوريا، وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن استعداد بلاده العودة إلى المفاوضات النووية، ودعوات لمظاهرات ضد البرلمان في ليبيا، وحركة النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من "حكم فردي مطلق"، وصولا إلى أبرز ما ورد في مقابلة نجم تشيلسي لوكاكاو مع CNN... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تقرير للأمم المتحدة يكشف عدد القتلى المدنيين خلال 10 سنوات من النزاع في سوريا

قدّر تقرير لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما يزيد عن 350 ألف سوري على الأقل قُتلوا خلال السنوات العشر من النزاع في البلاد. وهو "عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى"، حسب ميشيل باشيليت.



وزير الخارجية الإيراني: إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية "قريبًا جدًا"

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران تخطط للعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي "قريبًا جدًا".



افتاء ليبيا تدعو لمظاهرات الجمعة لإسقاط البرلمان "الساقط شرعا"

أصدرت دار الإفتاء الليبية، المساء الخميس بيانا دعت فيه لمظاهرات، الجمعة، لإسقاط البرلمان الذي وصفته بـ"الساقط شرعا وقانونيا وأخلاقيا".



النهضة التونسية ترفض تعليق الدستور وتحذر من "حكم فردي مطلق"

أكدت حركة النهضة التونسية التي يترأسها، راشد الغنوشي، رفضها تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات وتحذر من حكم فردي مطلق "فاقد الشرعية" على حد تعبيرها.



لوكاكاو يقترح حلا للعنصرية في عالم كرة القدم.. ماذا قال لـCNN؟

دعا روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية والإدارات الحكومية وهيئات كرة القدم إلى عقد اجتماع مشترك مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى حلول للتعامل مع العنصرية والتمييز في اللعبة.