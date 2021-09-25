من إعلان الشيخ محمد بن راشد عن تشكيل وزاري جديد لحكومة الإمارات، وإعلان السلطات السعودية ضبط عدد من المتورطين في حوادث تحرش اليوم الوطني، واستقالة أكثر من 100 قيادي بحركة النهضة التونسية، والعراق يرفض التطبيع بعد "اجتماع غير قانوني" في أربيل، وصولا إلى إطلاق كندا سراح "أميرة هواوي".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، تشكيلًا وزاريًا جديدًا للحكومة الإماراتية، وكذلك منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي.

أعلنت السلطات السعودية، السبت، إلقائها القبض على عدد من المتورطين في حوادث تحرش وقعت على هامش احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، الخميس الماضي.

أعلن 113 قياديًا وعضوًا في حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس استقالتهم، السبت، بسبب "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات).

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، رفضها القاطع لما وصفته بـ"الاجتماعات غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، و"رفع شعار التطبيع مع إسرائيل"، وشددت الحكومة العراقية على أن التطبيع مرفوض.

أطلقت السلطات الكندية سراح منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية وابنة رئيس الشركة، والملقبة بـ"أميرة هواوي"، فيما أفرجت السلطات الصينية عن مواطنين كنديين اثنين كانت تحتجزهما منذ 3 سنوات، وسمحت لهما بالعودة إلى بلادهما.