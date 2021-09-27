توب 5: إصابة ولي عهد الأردن بكورونا.. وسوليفان يزور السعودية والإمارات

من إعلان الديوان الملكي الأردني عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بفيروس كورونا، إلى زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، عن إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وإخضاع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام.

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وينضم إليه كبير مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى اليمن، مما يشير إلى أن الأزمة اليمنية ستكون على جدول الأعمال.

رشق شاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببيضة أثناء مشاركته في معرض للطعام والضيافة في ليون، وذلك بعد الصفعة التي تلقاها ماكرون خلال وجهه في يونيو الماضي من شاب آخر خلال جولة للرئيس الفرنسي جنوب شرقي البلاد.

ستُفتتح عجلة "عين دبي" بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، لتُصبح بذلك أكبر عجلة مشاهدة في العالم.

أصبحت الجرعات المعزّزة متوفرة حاليًا للمجموعات المؤهّلة لتلقيها، وفقًا لتوصيات اللجان الاستشارية المؤلفة من أطباء وخبراء التابعة لإدارة الغذاء والدواء، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.