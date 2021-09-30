من طرد إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ومظاهرات في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي، وساركوزي أول رئيس فرنسي يُحكم عليه بالسجن، ووزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية، وصولا إلى افتتاح إكسبو 2020 دبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بسبب "التدخل في شؤون البلاد".. وغوتيريش "مصدوم"

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، أن أديس أبابا طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بتهمة "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

مواكب الحكم المدني.. مظاهرات في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي

شارك سوادنيون في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، الخميس، لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، بعد تصاعد التوتر بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة.



أول رئيس فرنسي يُحكم عليه بالسجن.. إدانة ساركوزي في تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية

حُكم على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الخميس، بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل حملة غير قانونية في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012، مما جعله أول رئيس فرنسي في العصر الحديث يحكم عليه بالسجن مرتين.



بالصور.. وزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، وذلك في أول زيارة تاريخية لوزير إسرائيلي إلى البحرين.

دبي تفتتح فعاليات إكسبو 2020

بعد سنوات من التحضير، انطلق مساء الخميس الحدث الأول من نوعه فى المنطقة إكسبو 2020 دبي، حيث يُفتتح المعرض باحتفال ضخم.