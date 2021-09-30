من طرد إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ومظاهرات في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي، وساركوزي أول رئيس فرنسي يُحكم عليه بالسجن، ووزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية، وصولا إلى افتتاح إكسبو 2020 دبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حُكم على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الخميس، بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل حملة غير قانونية في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012، مما جعله أول رئيس فرنسي في العصر الحديث يحكم عليه بالسجن مرتين.