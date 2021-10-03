من أول اتصال بين ملك الأردن والرئيس السوري منذ 2011، وحظر الجزائر تحليق طائرات فرنسا العسكرية في أجوائها، ووزيرة خارجية ليبيا تؤكد خروج بعض مجموعات المرتزقة، وهبوط أول رحلة لـ"مصر للطيران" في مطار بن غوريون، وصولا إلى تصريحات رئيس موانئ دبي العالمية لـCNN عن "فيرجن هايبرلوب" ومستقبل الشحن العالمي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيًا، الأحد، من الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أفاد الديوان الملكي الأردني.

قال الجيش الفرنسي إن طائراته العسكرية ممنوعة من دخول الأجواء الجزائرية، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين.

أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضي الليبية، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بالكويت، الأحد.

هبطت أول طائرة لشركة "مصر للطيران" في مطار بن غوريون بتل أبيب، الأحد، بعد توقف رحلاتها إلى إسرائيل لفترة دامت شهورًا جراء فيروس كورونا.

تحدثت بيكي أندرسون، مقدمة برنامج "Connect the World" على شبكة CNN، مع الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في جناح "موانئ دبي العالمية" في إكسبو 2020، عن آثار الوباء على سلسلة التوريد العالمية، ومستقبل الشحن العالمي، وإطلاق وتطوير "فيرجن هايبرلوب"