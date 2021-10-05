توب 5: ميقاتي يرد على تحقيق "أوراق باندورا".. وتصوير أول فيلم في الفضاء

من رد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على تحقيق "أوراق باندورا"، وتأييد محكمة الاستئناف السعودي للحكم الصادر ضد عبدالرحمن السدحان، إلى سفر ممثلة روسية إلى الفضاء لتصوير أول فيلم "بين النجوم" مع وكالة ناسا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، بيانًا للرد على ما ورد من ادعاءات ضده في تحقيق "وثائق باندورا"، الذي أعده "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام حول امتلاك العديد من قادة الدول وال

قالت أريج السدحان، شقيقة عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان، الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف السعودية أيدت الحكم الصادر ضده بالسجن 20 سنة ومنعه من السفر لمدة 20 سنة أخرى.

إنها أحدث جبهات صناعة الأفلام، والأولى لنجمة محظوظة ستمثل في أول فيلم يصنع بين النجوم. الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد ستقلع الثلاثاء في مركبة الفضاء سويوز، للسفر إلى محطة الفضاء الدولية، فيما يمكن أن يكون من أكثر الرحلات غرابة على الإطلاق إلى موقع تصوير فيلم.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الثلاثاء، عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار.

ذكرت "اليونيسف" أن "كوفيد –19" أدى إلى تدهور الصحة العقلية بين الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.