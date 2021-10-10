من رد رئيس وزراء إسرائيل على دعوة المستشارة الألمانية لإقامة دولة فلسطينية، وانتخابات مبكرة في العراق لاختيار برلمان جديد، وعرض صورة خاشقجي على واجهة مبنى السفارة السعودية في واشنطن، مرورًا بوفاة "أبو القنبلة النووية" في باكستان عبدالقدير خان، وصولا إلى ضبط شرطة دبي "أكبر قضية مخدرات بالمنطقة"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، احتمالية قيام دولة فلسطينية بأنها ستكون "دولة إرهاب" في المستقبل، بينما كان يتحدث إلى جانب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، أثناء زيارتها للقدس يوم الأحد.

يجري التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003. تأتي الانتخابات المبكرة ردًا على الاحتجاجات الضخمة في عام 2019. وسيكون طرح مواضيع الفساد والبطالة والنفوذ الإيراني من القضايا الرئيسية.

عرضت حملة "الحرية أولا" (Freedom First) صورة ضخمة بالضوء على مبنى السفارة السعودية في واشنطن للإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية، الأحد، وفاة العالم النووي عبدالقدير خان، الشهير بلقب "أبو القنبلة النووية"، عن عمر يناهز 85 عامًا، في العاصمة، إسلام أباد.

أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 500 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وألقت القبض على شخص قالت إنه على صلة بالشحنة.