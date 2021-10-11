شاهد.. حمم تتدفق من بركان "كمبر فيجا" على تلال جزيرة لابالما

ألقِ نظرة على هذه المشاهد المهيبة للحمم البركانية المتدفقة من بركان كمبر فيجا الثائر منذ 3 أسابيع في جزيرة لابالما إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث تدحرجت كتل من الحمم البركانية الكبيرة بحجم مباني مكونة من ثلاثة طوابق أسفل أحد التلال يوم الأحد بعد 21 هزة زلزالية هزت الجزيرة.

وحتى الآن، دمر البركان ما يقرب من 1200 مبنى واجتاحت الحمم البركانية أكثر من 1200 فدان. وجرى إجلاء 6 آلاف من سكان الجزيرة البالغ عددهم 83 ألفًا من منازلهم. كما أنتج البركان أيضًا سحبًا من الغازات السامة والتي قد تغذي البرق في المنطقة.