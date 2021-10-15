من إعلان السلطات السعودية إلغاء التباعد والكمامة والسماح بالتجمعات "كاملة العدد"، ووفاة نائب بريطاني إثر تعرضه للطعن، واتهامات لبوتين بعد رد محرج لمراسلة أمريكية، وما حقيقة الحديث عن كون محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وصولا إلى مرسيدس EQS الكهربائية إحدى أكثر السيارات رفاهية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السعودية: إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات ووسائل الترفيه

أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية لفيروس كورونا، شاملة إلغاء التباعد وارتداء الكمامة والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما.



وفاة نائب بريطاني بعد تعرضه للطعن خلال اجتماع مع الناخبين

توفي النائب البريطاني من حزب المحافظين ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع لدائرة انتخابية شرق لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.



"أنت سيدة جميلة".. اتهامات لبوتين بالتحيز الجنسي في رده على مراسلة أمريكية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحيز الجنسي، بعد شرح متعال يظهر قوامة الرجل مع صحفية CNBC هادلي غامبل، قائلًا إنها "جميلة جدًا" لأن تفهم بعض الفروق الدقيقة التي ينطوي عليها تفسيره لسبب عدم توسع روسيا بأي شكل كبير لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.



هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يمكن القول إن محمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، لكن عالم الرياضة سايمون برونديش يقول إنه لا يحظى بما يكفي من التقدير مقابل الاداء الذي يقدمه.



واحدة من أكثر السيارات رفاهية.. تجربة تفصيلية لمرسيدس EQS الكهربائية بالكامل

لا بد أن تكون سيارة EQS واحدة من أهم السيارات التي صنعتها مرسيدس بنز على الإطلاق. وهذا يقول الكثير لأن صانع السيارات الألماني كان يصنع السيارات لفترة أطول من أي شركة أخرى على وجه الأرض.