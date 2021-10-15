من إعلان السلطات السعودية إلغاء التباعد والكمامة والسماح بالتجمعات "كاملة العدد"، ووفاة نائب بريطاني إثر تعرضه للطعن، واتهامات لبوتين بعد رد محرج لمراسلة أمريكية، وما حقيقة الحديث عن كون محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وصولا إلى مرسيدس EQS الكهربائية إحدى أكثر السيارات رفاهية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية لفيروس كورونا، شاملة إلغاء التباعد وارتداء الكمامة والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحيز الجنسي، بعد شرح متعال يظهر قوامة الرجل مع صحفية CNBC هادلي غامبل، قائلًا إنها "جميلة جدًا" لأن تفهم بعض الفروق الدقيقة التي ينطوي عليها تفسيره لسبب عدم توسع روسيا بأي شكل كبير لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.