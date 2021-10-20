توب 5: اتصال بين محمد بن زايد وبشار الأسد.. وفيسبوك تتجه لتغيير اسمها

من الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد، ونصيحة طبيعة تتسبب في إلغاء زيارة الملكة إلزابيث إلى إيرلندا الشمالية، وطبيعة موقف اقتصاد السعودية، مرورًا بعزم فيسبوك تغيير اسمها، وصولا إلى رفع قيود كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد.. ماذا دار بينهما؟

تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ألغت زيارة إلى إيرلندا الشمالية.. توصية طبية للملكة إليزابيث بضرورة "أخذ راحة"

ألغت الملكة إليزابيث رحلة إلى إيرلندا الشمالية بناء على توصية طبية، الأربعاء، جسبما قال قصر باكنغهام.

هل يعود اقتصاد السعودية إلى ما كان عليه قبل كورونا؟.. جهاد أزعور يجيب

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دول الخليج المصدرة للنفط تمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي الجيد بفضل سرعة التلقيح التي ساهمت في الخروج من أزمة جائحة كورونا، وتوقع أن يستمر هذا الزخم العام المقبل.

تقرير: فيسبوك تتجه الى تغيير اسمها لتحاكي العالم الافتراضي

تسعى شركة فيسبوك الى تغيير اسمها ليعكس توجهها الى عالم يُعرف بـ"ميتافيرس" ، وفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج" الثلاثاء.

الكويت: الحكومة تعلن رفع قيود فيروس كورونا للمطعمين باللقاح بداية من الأحد المقبل

أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة بشأن فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح، بداية من 24 أكتوبر/ تشرين الأول.