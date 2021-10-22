من تصريحات الرئيس الأمريكي عن أسعار الوقود والسعودية، وسفارة السعودية بواشنطن ترسل بيانًا لبرنامج "60 دقيقة" قبل بث لقاء سعد الجبري، وتفاصيل ليلة الملكة إليزابيث في المستشفى، واليابان تجري مناورات عسكرية هي الأكبر منذ 30 عامًا، وصولا إلى رد فعل ممثل إثر مقتل مصورة فيلمه بمقذوف أطلقه من سلاح خلبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد ما قاله بايدن عن أسعار الوقود والسعودية و"من يريدون التحدث معه"

ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.



سفارة السعودية بواشنطن ترسل بيانًا لبرنامج "60 دقيقة" قبل بث لقاء سعد الجبري

وصفت السلطات السعودية المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه "فاقد للمصداقية"، وذلك في بيان لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، الذي سيبث الأحد المقبل أول لقاء مع الجبري منذ فراره من المملكة عام 2017.



مصدر بقصر باكنغهام يكشف لـCNN تفاصيل ليلة الملكة إليزابيث في المستشفى

قضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ليلة الأربعاء-الخميس، في المستشفى خلال خضوعها "لفحوصات أولية"، وفقًا لما أعلنه متحدث باسم قصر باكنغهام، وذلك بعد أن ألغت فجأة رحلة كانت مقررة إلى أيرلندا الشمالية هذا الأسبوع.



اليابان في مناورات عسكرية هي الأكبر منذ 30 عامًا وسط مخاوف انجرارها لصراع على تايوان

يقول مسؤولون في قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية إن البيئة الأمنية في اليابان هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أي منذ أكثر من 70 عامًا. وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا، تجري القوات اليابانية تدريبات عسكرية ضخمة على مستوى البلاد للتأكد من استعدادها للصراع المسلح المحتمل.



شاهد رد فعل أليك بالدوين إثر مقتل مصورة فيلمه بمقذوف أطلقه من سلاح خلبي

قُتلت مصورة سينمائية وأصيب مخرج بجروح في موقع تصوير أحدث أفلام الممثل أليك بالدوين Rust. وتقول الشرطة إنهم تعرضوا لمقذوف من مسدس "خُلبي" (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل البالغ من العمر 68 عامًا.