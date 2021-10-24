من إعلان السعودية إنتاج الهيدروجين ورد وزير الطاقة على من يعتقد في زوال المملكة، وتفاعلات قضية العفو الخاص عن بعض المحكومين في الكويت، مرورًا بالمساعدات الحكومية لشركات الطيران، ورد إليسا على ما أثير حول ارتدائها درعًا واقيًا في حفل بغداد، وصولا للأرقام القياسية لنجم ليفربول محمد صلاح بعد تسجيله هاترك في مانشستر يونايتد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد النفط، تسعى السعودية الى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم فيما ستعمل على "انتاج الكهرباء الارخص على كوكب الأرض" بحسب ما صرح به وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

اجتمع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الكويت، الأحد، لاقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا لإصدار عفو خاص عن مجموعة من المحكومين الكويتيين، على حين عبر النائب الكويتي السابق والموجود حاليا في تركيا، ناصر الدويلة عن تفاؤله ب

ثمة من يعتقد أن تراجع إيرادات شركات الطيران الناجم عن وباء فيروس كورونا قد اقترب على الانتهاء. إلا أن الطريق ما زال طويلا أمام وصول شركات الطيران إلى مستويات ما قبل الوباء من حيث حجم الركاب والأرباح.

فاز نادي ليفربول بخماسية نظيفة في شباك مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ). في وقت سجّل المصري محمد صلاح هاتريك تاريخي لصالح الريدز.

نفت الفنانة اللبنانية إليسا ارتداءها درعاً واقياً من الرصاص خلال حفلها الأخير ببغداد، وعلقت على الأمر في تغريدةٍ نشرتها، اليوم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، متمنيًة: "عدم التداول بهالموضوع".