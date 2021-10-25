توب 5: انقلاب عسكري بالسودان.. وسعد الجبري يهاجم محمد بن سلمان

من الانقلاب العسكري في السودان، ومقابلة سعد الجبري مع برنامج "60 دقيقة" وادعاءاته عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الوثائق المسربة عن "فيسبوك" والتي قد تمثل أكبر أزمة في تاريخ الشركة على مدار 17 عاما... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد ضمن ما وصفها بحركة "تصحيح مسار ثورة ديسمبر"

كسر المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف.

واجهت شركة "فيسبوك" المسربين المبلغين عن المخالفات وعواصف العلاقات العامة واستجوابات الكونغرس في السنوات الأخيرة، لكنها تواجه الآن مزيجًا من الثلاثة معًا في وقت واحد فيما يمكن أن يكون أكثر الأزمات شدة واتساعًا في تاريخ الشركة الممتد على مدار 17 عامًا.

سابقًا، كان يمكن للأثرياء فقط أن يلمحوا فخامة الجناح الملكي في برج العرب بدبي. والآن، يمكن لعامة الناس إلقاء نظرة داخل هذه الفخامة المطلقة.

هل تعتقد أن لديك كل الحقائق عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، وماذا يعني لصحة قلبك؟ اختبر معلوماتك مع هذا الاختبار