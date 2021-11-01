من إعلان الإمارات عن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان، إلى رسالة بايدن بخصوص التغير المناخي، إلى مصافحة حارة بين السيسي وأمير قطر، ومنها إلى إعلان التحالف بقيادة السعودية عن تدمير موقعين لإطلاق الصواريخ البالستية في اليمن… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"أزمة قرداحي".. الإمارات تعلن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، عن عودة كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من لبنان، في تنفيذ لقرار الإمارات سحب بعثتها الدبلوماسية من هذا البلد بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة العالم من التغير المناخي دافعا إياهم لاتخاذ خطوات مؤثرة تجاه هذه القضية في ظل شكوك حول طموحاته بشان المناخ

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمةال امناخ بالعاصمة الاسكتلندية، غلازغو، الإثنين

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تدمير موقعين لغطلاق الصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين في إطار إحباط محاولة استهداف أعيان مدنية في المملكة

يستعد قطاع الطيران لزيادة إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) المصنوع من زيت الطهي والملابس وانبعاثات إنتاج الصلب وغيرها من المصادر المتجددة. تشرح آنا ستيوارت من CNN في هذا التقرير، كيف يأمل الطيران في التخلص من مركبات الهيدروكربون في المستقبل.