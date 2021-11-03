توب 5.. أمريكا تدرج شركتين إسرائيليتين.. وإيران تحتجز ناقلة بخليج عُمان

من تقرير قناة العالم الإيرانية حول ما وصفته باحباط محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني ببحر عُمان الى إدراج شركتين إسرائيليتين على لائحة أمريكا السوداء بسبب مساعدة حكومات على التجسس وصولًا الى الجدل الذي أثاره ‎تقرير التسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان حول السعودية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

‎قناة العالم الإيرانية: احباط محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني ببحر عُمان

أحبطت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، ما وصفته بأنه محاولة "قرصنة" أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عُمان، وفقا لما نقلته قناة العالم الإيرانية.

‎إحداها "NSO".. شركتان إسرائيليتان على لائحة أمريكا السوداء بسبب مساعدة حكومات على التجسس

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، شركتا "NSO Group" و"Candiru" على القائمة السوداء بسبب تزويدهما حكومات بعض الدول ببرمجيات استخدمت لأهداف خبيثة منها تعقب الصحفيين العاملين في السفارات والنشطاء

‎بعد "غفوة" بايدن.. هكذا "نام" مسؤولون بارزون في فعاليات رسمية

أيقظ أحد مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إياه بعد غفوته في قمة المناخ COP26 في غلاسكو، اسكتلندا، ما ألهم فقرة ساخرة من برنامج "ذا ديلي شو". تقرير مراسلة CNN جيني موس يلقي نظرة على بعض اللحظات التي "نام" في مسؤؤولون بارزون بفعاليات رسمية.

‎تقرير التسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان حول السعودية يثير تفاعلًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن تسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، تحدث فيها عن المملكة العربية السعودية ونشرتها صحيفة عكاظ السعودية المحلية الأمر الذي أثار تفاعلا.

التعهدات المالية العالمية قد تعني تجيير 100 تريليون دولار للمناخ

انضمت المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من الشركات المالية التي تبلغ قيمة أصولها 130 تريليون دولار الى تحالف غلاسكو المالي الذي يستهدف حل الأزمة المناخية.