توب 5: ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره.. وأوبك بلس تلتزم بخطة الإنتاج

من دعوة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لوزير إعلامه جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية، إلى اتفاق مجموعة أبوك بلس على الإبقاء على زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له دون تغيير... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخميس، إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة "أوبك بلس" قامت بـ"العمل الصائب" بإبقاء زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له من دون تغيير.
أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن إطلاق خدمة رحلات يومية من دون توقف بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما علقت وزارة الخارجية الإسرائيل على تلك الخطوة بأنها "مزيد من التقارب الشعبي".