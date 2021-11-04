توب 5: ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره.. وأوبك بلس تلتزم بخطة الإنتاج

من دعوة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لوزير إعلامه جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية، إلى اتفاق مجموعة أبوك بلس على الإبقاء على زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له دون تغيير... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيس وزراء لبنان: أكرر دعوة جورج قرداحي لتحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية

وجه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، دعوة لوزير الإعلام بحكومته، جورج قرداحي، لما وصفه بـ"تحكيم ضميره" وتغليب المصلحة الوطنية.

"الحرب السعودية على اليمن ظالمة وزادت الطائفية".. ما حقيقة الفيديو المتداول لمقتدى الصدر؟

تداول العديد من المغردين مقطع فيديو لزعيم التيار الصدري العراقي الشيعي مقتدى الصدر يصرح فيه بأن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة" وأن "التدخل السعودي في اليمن زاد من الطائفية والعنف في المنطقة".

"أوبك بلس" تتفق على الالتزام بخطة إنتاج النفط.. ووزير الطاقة السعودي: قرار صائب

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخميس، إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة "أوبك بلس" قامت بـ"العمل الصائب" بإبقاء زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر له من دون تغيير.

"طيران الإمارات" تعلن عن رحلات يومية إلى تل أبيب.. وإسرائيل: مزيد من التقارب الشعبي

أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن إطلاق خدمة رحلات يومية من دون توقف بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما علقت وزارة الخارجية الإسرائيل على تلك الخطوة بأنها "مزيد من التقارب الشعبي".

"لا مؤشر على الإطلاق".. دكتور فاوتشي يرد على إحدى أشهر الخرافات عن لقاح كورونا

رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، يتحدث عن الاعتقاد الخاطئ المنتشر حول لقاح فيروس كورونا بأنه يسبب للعقم.