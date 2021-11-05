من إعلان شركة فايزر عن نتائج عقار تجريبي مضاد لكورونا ونسبة فعاليته لتقليل خطر دخول المستشفى والوفاة، إلى تحذير بيل غيتس من أن خطر الإرهاب البيولوجي قد يكون أسوأ من الوباء الذي يواجهه العالم حاليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
باتت قوات مشتركة من المتمردين الآن على بعد 160 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية وتقول إنها يمكن أن تدخل أديس أبابا في غضون أسابيع، يأتي ذلك بعد عدة أيام من التقدم السريع لجبهة تحرير تيغراي الشعبية المتحالفة الآن مع جيش تحرير أورومو.
في عرض مبهر مليء بالموسيقى والرقص في إكسبو 2020 دبي، قامت فرقة Another Kind of Blue التي برزت في نهائيات برنامج "جوت تالنت" بنسختيه الأمريكية والبريطانية بتقديم عرض Airman باستخدام عشرات طائرات "الدرونز".