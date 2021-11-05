من إعلان شركة فايزر عن نتائج عقار تجريبي مضاد لكورونا ونسبة فعاليته لتقليل خطر دخول المستشفى والوفاة، إلى تحذير بيل غيتس من أن خطر الإرهاب البيولوجي قد يكون أسوأ من الوباء الذي يواجهه العالم حاليا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

فايزر تعلن نتائج عقار تجريبي مضاد لكورونا: يقلل خطر دخول المستشفى والوفاة

أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر، الجمعة، أن حبوبها التجريبية لعلاج فيروس كورونا تقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة للمرضى المشاركين في تجربة الدواء والمعرضين لمخاطر عالية.



بعد تحذيره من الوباء.. بيل غيتس يحذر من الإرهاب البيولوجي: القادم قد يكون أسوأ

حذر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير بيل غيتس مؤسسة شركة "مايكروسوفت"، من خطر الإرهاب البيولوجي، معتبرا أنه قد يكون أسوأ من مواجهة جائحة كورونا.



اشتباكات دامية في العراق بين قوات الأمن ومتظاهرين في احتجاجات ضد نتائج الانتخابات

وقعت اشتباكات دامية في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، احتجاجا على نتائج الانتخابات.



المتمردون على مشارف عاصمة إثيوبيا.. هل بات انهيار الحكومة وشيكًا؟

باتت قوات مشتركة من المتمردين الآن على بعد 160 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية وتقول إنها يمكن أن تدخل أديس أبابا في غضون أسابيع، يأتي ذلك بعد عدة أيام من التقدم السريع لجبهة تحرير تيغراي الشعبية المتحالفة الآن مع جيش تحرير أورومو.



عرض يستكشف شكل الوعي البشري باستخدام "الدرونز" في إكسبو 2020 دبي

في عرض مبهر مليء بالموسيقى والرقص في إكسبو 2020 دبي، قامت فرقة Another Kind of Blue التي برزت في نهائيات برنامج "جوت تالنت" بنسختيه الأمريكية والبريطانية بتقديم عرض Airman باستخدام عشرات طائرات "الدرونز".