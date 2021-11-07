من تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، إلى مطالبة حزب الله للسعودية بالاعتذار للبنانيين في الأزمة الجارية إثر تصريحات جورج قرداحي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تعرض رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة، فجر الأحد، بينما كان يجري جولة تفقدية لقوى الأمن التي كانت تقف في وجه عدد من المحتجين ببغداد.

اعتبر نعيم قاسم، نائب الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الأحد، أن على المملكة العربية السعودية أن تعتذر للبنانيين وليس العكس في أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، واصفا إياه بـ"الشريف والواضح"، ومعتبرا أنه "لم يخطئ".

أكد وزير الطاقة العُماني محمد الرمحي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن سلطنة عُمان، إحدى دول مجموعة "أوبك بلس"، لا ترى ضرورة لزيادة الإمدادات بما يفوق المتفق عليه.

CNN تتحدث مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، حيث أعلنت شركته عن تطوير حبة دواء تجريبية مصممة لمكافحة فيروس كورونا، وتقليل مخاطر دخول المستشفى، والوفاة بسبب الفيروس.

يمكن أن تُشبه طائرة "أوتو سيليرا 500 إل" شكل البيضة أو المنطاد أو الرصاصة، إلا أن أهم ما يميز شكلها اللافت للأنظار والفريد من نوعه هو الديناميكا الهوائية الفريدة.





