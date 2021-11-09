توب 5: وزير خارجية الإمارات في سوريا.. وبيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا

من زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات، إلى ارتفاع قيمة عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، وجولة لمراسل CNN وسط مزارع الحشيش في لبنان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إلى سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

مع التغيرات في المناخ، والجمود السياسي الذي تشهده لبنان، كيف تأثرت مهنة زراعة الحشيش بالنسبة للمزارعين؟

ارتفعت قيمة العملتين الرقميتين بيتكوين وايثيريوم إلى مستويات قياسية جديدة حيث وصلت قيمة بيتكوين إلى أعلى مستوى لتتجاوز 68.5 ألف دولار في وقت مبكر من الثلاثاء بحسب موقع "كوين ماركت كاب".

أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها دولتين تقعان شمال غرب أوروبا إلى لائحة الوجهات السياحية "عالية الخطورة" من حيث تفشي فيروس كورونا لهذا الأسبوع، وسط تزايد عدد الإصابات في المنطقة، وصفها مسؤول في منظمة الصحة العالمية بأنها "مقلقة جدًّا".

أظهرت صور جديدة من الأقمار الصناعية، نشرت قبل لحظات فقط من قبل المؤسسة الفكرية في واشنطن CSIS، ناقلة طائرات حديثة اقتربت الصين من الانتهاء من تشييدها تقريبًا في شنغهاي، حيث أن التكنولوجيا المزودة بها هذه الحاملة توازي تلك الموجودة في ناقلات الطائرات الأمريكية.