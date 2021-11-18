من عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام على هامش التظاهرات، وأمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية، وتداول وثيقة مكافأة نهاية خدمة ضخمة لجورج قرداحي من MBC والوزير يرد، مرورًا بكشف جنرال أمريكي تفاصيل تجربة الصين لصاروخ "دار حول العالم"، وصولا إلى تصنيف الإمارات الأولى من حيث الأمن والنظام بتقرير "غالوب"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام.. والشرطة تنفي قتل متظاهرين

عادت خدمات الإنترنت عبر شركات الاتصالات في السودان، بعد أيام مستمرة من الانقطاع، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) عن مصادر مطلعة.

منها السعودية.. أمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية مؤكدة على أنها لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.

تداول وثيقة مكافأة نهاية خدمة ضخمة لجورج قرداحي من MBC والوزير يرد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة ذكر فيها أن مجموعة MBC قدمت لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي مكافأة مالية تفوق المليون دولار كتعويض نهاية خدمة.

كان مفاجأة لأمريكا.. جنرال أمريكي يكشف تفاصيل تجربة الصين لصاروخ "دار حول العالم"

قال ثاني أكبر جنرال أمريكي إن اختبار الصين لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت خلال الصيف قد "دار حول العالم"، مُلقيًا تفاصيل جديدة عن الاختبار وحذّر من أن الصين قد تتمكن يومًا ما من شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.

الإمارات الأولى بتقرير "غالوب" للأمن والنظام.. ومحمد بن راشد يُعلق

أبرز رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الأمن والأمان في بلاده وذلك بعد أن حققت الإمارات المركز الأول في تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلاً بمفردهم