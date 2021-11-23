من مطالبة تركيا بنتائج محاكمة قتله خاشقجي، إلى حديث كيسنجر عن التحديات في العلاقة الأمريكية الصينية، وتأكيد وزير التجارة التركي على التعاون التجاري بين بلاده والامارات، ومنها إلى تسجيل الهلال أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا…. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

طالب القضاء التركي نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك تجنبا لتكرار فرض عقوبات على المتهمين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية الثلاثاء

أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، بضبط شخص تحدث عبر تويتر بكلام ينطوي على "إساءة للذات الإلهية".

في جزء من مقابلة لفريد زكريا مقدم برنامج GPS على شبكة CNN، أوضح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن التحديات التي تواجهها العلاقة الأمريكية الصينية، ويقوم بإبداء رأيه بأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته. وهذا ما قاله..

أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، الثلاثاء، أن التعاون التجاري بين بلاده والإمارات "محفز للاستقرار الإقليمي ونموذج لبقية الدول"

وقع اللاعب السعودي الشاب ناصر الدوسري على الهدف الأول للهلال السعودي في مرمى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في أسرع هدف بتاريخ نهائي دوري أبطال آسيا والأدوار الإقصائية وفقا لموقع أوبتا المختص بالإحصائيات