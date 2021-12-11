ليست فضيحته الوحيدة.. فيديو حفلة مسرّب يلاحق رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضغوطات كبيرة لاسيما بعد تسريب مقطع فيديو يكشف أنه لم يتم احترام إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا التي فرضت العام الماضي، حيث تم تنظيم احتفالا بعيد الميلاد في 10 داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية).

وتشير تقارير محطة ITV المتعاونة مع CNN الآن، الى أن الرئيس الصحفي لجونسون ألقى خطابه ووزع جوائز وهمية لما يصل إلى 50 شخصًا في التجمع ويبدو من الصعب جدًا على الناخبين تصديق وجود حفلة في مقر إقامة رئيس الوزراء وأنه لم يعلم بذلك.

كما أظهر استطلاع جديد للرأي أن 71٪ من البريطانيين يعتقدون بوجود حفلة، بما في ذلك غالبية الأشخاص الذين صوتوا كمحافظين في الانتخابات الأخيرة.