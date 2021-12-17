من مقتل 12 شخصًا في فيضانات شديدة في العراق، وتحذيرات أوروبية لإيران من ضياع فوائد الاتفاق النووي في غضون "أسابيع"، والتجسس على هاتف المعارض المصري أيمن نور، ووفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، وصولا إلى تسجيل بريطانيا أعداد قياسية من إصابات كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل 12 شخصًا في فيضانات شديدة بالعراق

قال رئيس بلدية أربيل، نبز عبد الحميد، لشبكة CNN الجمعة، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا حتفهم في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة ليلاً في شمال وشمال شرق العراق.



مفاوضون أوروبيون يحذرون: فوائد الاتفاق النووي الإيراني ستضيع في غضون "أسابيع"

حذر المفاوضون الأوروبيون من أن فوائد الاتفاق النووي لعام 2015 ستضيع في "أسابيع" بدلاً من "أشهر"، بعد الإعلان عن توقف في محادثات فيينا النووية، الجمعة، حسبما قال ممثلون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



"أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".. محمد بن راشد ينعي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، قائلا إنه كان "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع".



بحث أمني شاركت به فيسبوك يكشف التجسس على هاتف المعارض المصري أيمن نور.. والأخير يعلق لـCNN

كشف باحثون ومختصون بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من الأنشطة يزعم أنها استخدمت أدوات قرصنة ومئات من الشخصيات المزيفة لمراقبة الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.



المملكة المتحدة تسجل أعدادا قياسية من إصابات كورونا.. بسبب متحوّر "أوميكرون"

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية مجدّدًا، في المملكة المتحدة، وسط انتشار متحوّر "أوميكرون".