من مقتل 12 شخصًا في فيضانات شديدة في العراق، وتحذيرات أوروبية لإيران من ضياع فوائد الاتفاق النووي في غضون "أسابيع"، والتجسس على هاتف المعارض المصري أيمن نور، ووفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، وصولا إلى تسجيل بريطانيا أعداد قياسية من إصابات كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشف باحثون ومختصون بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من الأنشطة يزعم أنها استخدمت أدوات قرصنة ومئات من الشخصيات المزيفة لمراقبة الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.